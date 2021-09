Reportagem na edição de ontem destaca que a manutenção da proibição de coligações para eleições parlamentares tende a diminuir a quantidade de partidos, acelerando fusões nos próximos anos. Não se trata de um movimento recente. O combate à pulverização partidária se solidifica na tese de que é necessário reduzir o número de partidos para se garantir a governabilidade.

Muitas propostas foram aprovadas nesse sentido. Destaca-se a emenda constitucional, em vigor desde o pleito de 2018, restringindo o fundo partidário e o acesso gratuito ao rádio e à televisão aos partidos com porcentual mínimo de votos nas eleições para a Câmara dos Deputados. Esse porcentual será de 2% em 2022. A partir das eleições de 2030, aumenta para 3%.

A possibilidade de que partidos com afinidades ideológicas se unam é um avanço democrático, na medida em que reduz incentivos para a criação e manutenção das chamadas “legendas de aluguel”. Que as lideranças saibam captar essa sinalização da sociedade no sentido de fortalecer os partidos, hoje em descrédito, mas sem os quais o exercício do poder corre o risco de se reduzir a meras aventuras pessoais - e não uma aspiração verdadeiramente coletiva.