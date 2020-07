O orgulho nacional foi alimentado ontem com uma notícia e o verbo alimentar, nesse caso, tem razão literal. Com a revisão para cima da supersafra de grãos, o Brasil retoma dos Estados Unidos o posto de maior produtor mundial de soja.

Não se trata de uma conquista pontual: projeções indicam que o agronegócio brasileiro se sustentará na posição também na próxima safra, numa demonstração de manutenção do desempenho mesmo frente a pandemia de Covid-19.

Goiás, que de acordo com o mais recente levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está no posto de terceiro maior produtor de grãos do País, tem papel de protagonismo nesse recorde. A safra de 247,4 milhões de toneladas que se avizinha representa incremento de 2,5% em relação a 2019.

A disponibilidade de terras e a tecnologia de ponta, fatores de eficiência no campo, explicam parte do desempenho em viés de alta. Os efeitos desse fenômeno operam como um remédio econômico nesse cenário sombrio. Pela ótica do mercado interno, a produção estabiliza preços e controla a inflação, beneficiando os mais pobres.

No mercado externo, as exportações garantem divisas e amenizam resultados de outros setores.