Quando o consumidor se manifesta pelos meios de que dispõe, presume-se que transmita instruções que as empresas precisam, por questão de sobrevivência, levar em consideração.

A disseminação de ferramentas tecnológicas tem permitido o exercício cada vez mais cidadão dessa soberania, que, ao cabo, tende a fazer do mercado um ambiente mais transparente e ético. Reportagem na edição de ontem revelou que um aplicativo voltado à comparação de preços entre os postos de combustíveis deixou o motorista mais atento, não só do ponto de vista econômico, mas de seus direitos.

O consumidor está denunciando cada vez mais seguidamente as divergências entre o preço do aplicativo e o valor na bomba. Tanto que o Procon Goiás emitiu 257 autos de infração em 2017, número que subiu para 603 em 2018. Este ano, já foram 87 autos. Porém, mais do que a questão punitiva, é a dinâmica que encontra meios de se aprimorar.

Diante da maior vigilância de seus clientes, empresas têm sinalizado a importância de repactuar direitos e, sobretudo, deveres como parte dessa evolução nas relações de consumo.

Se houver maturidade de todos, é possível criar o ambiente de negócios saudável que os novos tempos exigem.