Reportagem na edição de ontem trouxe visão mais ampla sobre assunto já abordado no domingo, pejorativamente dito “ambulancioterapia”.

A questão não se resume a um descompromisso por parte dos gestores dos pequenos municípios, que, ao recorrer a uma solução aparentemente mais fácil, empurram ao contribuinte o sacrifício das viagens. Isso porque existe uma centralização de serviços médicos de maior complexidade nos grandes centros urbanos.

A escassez de vagas em UTIs é a principal dificuldade apontada por secretários municipais de saúde do interior do Estado, numa distorção que se evidencia pelos números. A Central de Regulação da capital calcula que metade dos seus 424 leitos são ocupados por pacientes vindos do interior. Em Aparecida de Goiânia, a situação se assemelha: 40% das vagas estão com pessoas de outros municípios.

Além do desgaste físico em deslocamentos de até 400 quilômetros por uma vaga em UTI, a má distribuição de leitos põe pacientes em risco de vida pela demora na internação. A solução passa pela regionalização do setor, através de Policlínicas e Hospitais Regionais. O Estado sustenta, em nota, haver interesse nessa estratégia. Roga-se que essa convergência de desejos acelere a solução do problema.