Reportagem na edição de ontem trouxe notícia animadora: a maioria das cidades com Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) em Goiás opera no azul.

Das 169, 64% terminaram 2017 com superávit. Trata-se de uma condição benéfica à sociedade como um todo, porque, pela legislação atual, os fundos previdenciários dos municípios em dificuldades devem ser socorridos pelos cofres das prefeituras. Na prática, significa que o dinheiro público de todos custeará servidores inativos, impactando serviços e investimentos. Há atualmente 2.116 RPPS: um da União,

27 estaduais e 2088 municipais (os outros 3.482 municípios estão dentro do Regime Geral do INSS), totalizando por volta de 10 milhões de segurados e beneficiários e 254 bilhões de reais em ativos totais e 140 bilhões em aplicações no mercado financeiro.

Os RPPS municipais atendem a aproximadamente 5,1 milhões de servidores ativos, 1,9 milhão de aposentados e 600 mil pensionistas. É um universo grande demais, que, neglicenciado, conspira contra o equilíbrio fiscal do País.

A Reforma da Previdência em curso trará efeitos sobre esses regimes, o que vai exigir cada vez mais gestão.

Só assim a estatística observada em Goiás se consolidará.