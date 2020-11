O assunto foi tema desse espaço ontem, mas o trabalho do repórter especial Márcio Leijoto, expresso em reportagem nesta edição, aprofunda a compreensão do fenômeno de maquiagem da cota feminina nas eleições. Há uma ironia indigesta no fato de os casos mais visivelmente grosseiros terem ocorrido no seio do Partido da Mulher Brasileira, o PMB. Das 13 candidatas registradas pelo partido, Leijoto falou com sete. Nenhuma disse ter contado com auxílio por parte da sigla.

Porém, a história da dona de casa Rosélia José da Costa, que somou apenas um voto no dia 15, é ainda mais séria. Ela não sabia que a candidatura estava registrada. Foi incluída após uma reunião para a qual foi convidada por uma vizinha e de onde saiu sem entender do que se tratava. Se confirmada a exploração da boa-fé alheia, a prática ultrapassa a esfera da Justiça Eleitoral.

Ao todo, nove partidos que foram às urnas dia 15 descumpriram a cota de 30% de candidaturas femininas exigida por lei. São elementos mais do que suficientes para embasar uma reforma política que tire do cenário agremiações

sem qualquer representatividade para além do interesse de seus dirigentes - que, a julgar pelas histórias que não param de vir à tona, buscam se viabilizar ao arrepio da lei.