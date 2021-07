Por ocasião das obras do BRT Norte-Sul, Goiânia experimenta uma situação que muitas cidades, por estratégia de mobilidade, já adotam: a restrição ao tráfego de carros no centro urbano. Com o corredor interno da Praça Cívica interditado, houve congestionamento que deve se dissipar ao longo dos próximos 75 dias, enquanto durar o bloqueio. Mas a proposta de diluir o tráfego por ruas do Setor Sul e adjacências do Centro que formam um anel alternativo tende a ser implantada em definitivo.

Isso porque estudos da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMT) apontam que menos de 10% dos veículos que acessam a região têm como destino a Praça Cívica. Não há razão para promover essa convergência de veículos, portanto.

Em termos gerais, a abordagem se dá pelo gerenciamento de demanda por viagens.

A noção por trás dessa política é buscar soluções para o crescente aumento dos congestionamentos e os problemas associados a eles, não ampliando a oferta de vias, mas administrando com eficiência os deslocamentos e os meios de transporte disponíveis na cidade.

O caminho é longo, mas as circunstâncias trazidas pela obra do BRT dão à capital a oportunidade de amadurecer essa gestão.