O Brasil repete na vacinação as enormes desigualdades regionais já verificadas em outras questões, o que até pode ser parcialmente justificado pelo fato de o País ter dimensões continentais. Mas, no caso da distribuição das doses que chegam em velocidade inferior à do vírus, o desequilíbrio não pode ser debitado apenas da complexidade geográfica. Há um forte componente de gestão logística que Goiás, segundo reportagem nessa edição, começa a enfrentar de forma corajosa ao reavaliar os critérios de definição para onde vão as novas remessas.

Isso porque, enquanto cidades menores já abrem a imunização para jovens na faixa dos 20 anos, outras, maiores, nem sequer vencera a etapa de pacientes com comorbidades.

A correção se faz necessária porque os parâmetros para distribuição se baseiam no Censo do IBGE,- defasado. Isso faz com que municípios que encolheram tenham doses em volumes proporcionalmente maiores do que a população a ser vacinada.

De resto, vale destacar que tal manobra só se faz necessária hoje, em junho de 2021, porque no ano passado, no auge da pandemia, houve quem desdenhasse a urgência na assinatura para a compra de vacinas.