Praticamente um em cada cinco hectares irrigados no País está em solo goiano, aponta um levantamento da Agência Nacional de Águas (ANA) obtido em primeira mão pelo POPULAR e divulgado em reportagem na edição de ontem. O número faz do Estado a segunda unidade da federação em uso de pivôs para fins de agricultura no País. Trata-se de uma tendência cuja marcha para o alto não foi interrompida sequer pela crise econômica, mantendo crescimento entre 2014 e 2017.

É preciso avaliar com cautela essas informações trazidas pelo estudo da ANA e apresentadas ontem, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal.

Com a prevalência das regiões Centro-Oeste e Sudeste, o Cerrado é o bioma que concentra 78% da área irrigada artificialmente. Os recursos naturais abundantes, portanto, ajudaram a expandir a fronteira agrícola do Brasil, com resultado notoriamente favoráveis no conjunto da economia nacional.

Por outro lado, a demanda cria pressões que necessitam de gestão cuidadosa por parte do poder público, para que não germinem conflitos. Só com o justo manejo Goiás seguirá colhendo benefícios econômicos sem enfrentar efeitos colaterais de ordem social e ambiental.