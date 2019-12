Às portas de 2020, as tentativas de traçar cenários chegam carregadas de um otimismo não delirante, mais racional - portanto mais confiáveis. Projeções formuladas por analistas especializados em estimativas da economia brasileira, ouvidos pelo Estado de S. Paulo, indicam um PIB crescendo o dobro do que o desse ano. Também são mantidos os prognósticos favoráveis ao setor agropecuário.

Na indústria, a esperança se materializa no setor de bens de consumo não- duráveis e no de bens duráveis como os eletrodomésticos.

Mas a projeção socialmente mais relevante diz respeito ao mercado de trabalho.

O desemprego deve apresentar uma ligeira redução, em virtude do melhor desempenho do PIB - não a ponto de voltar aos patamares pré-crise, mas o suficiente para reduzir angústias. Aliás, esse fenômeno já pode ser visto nesse finalzinho de 2019. Ontem, a Pnad Contínua do IBGE divulgou a taxa de desocupação ao fim do trimestre encerrado em novembro: 11,2%. Trata-se de uma ligeira melhora, mas lenta na medida em que ainda há 11.863 milhões de desempregados no País.

É por essas pessoas, essencialmente, que os esforços de recuperação econômica precisam ser mantidos, alheios às intempéries do ambiente político.