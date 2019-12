Reportagem nesta edição mostra os efeitos do recente período de estiagem no abastecimento público no interior do Estado. O problema atingiu grande número de cidades, deixando as torneiras secas, mas afetou de forma mais drástica os municípios de Anápolis e Águas Lindas, conforme demonstram os registros de reclamações dos consumidores. Somadas, as duas cidades respondem por mais da metade das queixas por falta de água no Estado.

A situação é mais um alerta sobre a urgência de se criar uma política de preservação dos recursos hídricos, duramente afetados pelo desmatamento, assoreamento e poluição. O Rio Meia Ponte, responsável pelo abastecimento de mais da metade da população de Goiânia, é um exemplo de como mananciais podem caminhar para a morte quando não há uma gestão firme de fiscalização e proteção. Situações semelhantes se repetem em outras partes do Estado, onde nascentes desaparecem e rios são tomados por esgoto ou engolidos pelo assoreamento, além de se tornarem alvo da captação abusiva e irregular.

O cenário é de emergência, exigindo ações imediatas e permanentes, única forma de evitar o desastre, cujos efeitos se farão sentir na economia e na rotina da população.