Sete rodovias federais ganharão equipamentos eletrônicos para fiscalização do controle de velocidade, revela reportagem publicada na edição de ontem. Eles serão instalados em 54 trechos considerados mais críticos, com maior risco de acidentes, especialmente em áreas urbanas.

A despeito da antipatia que a medida causa entre muitos motoristas, é inegável sua importância em um Estado e um País com números absurdos de acidentes e mortes no trânsito, com perdas humanas comparáveis às registradas em guerras.

O comportamento dos motoristas engatinha no caminho da civilidade e a imprudência domina o ranking das causas de acidentes graves, motivando infrações como excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas.

Diante do volume de ilegalidades flagradas insistentemente no trânsito, é imprescindível a fiscalização rigorosa com punição exemplar nos limites da lei, além de uma política de educação permanente, que comece nas escolas. Mudar comportamento não é tarefa fácil, por isso a necessidade da aplicação conjunta de medidas de fiscalização, punição e educação.

O trânsito seguro não pode ser encarado como um sonho impossível, mas um objetivo a ser alcançado com firmeza e persistência.