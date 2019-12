Poucos temas levantados no País escapam à polarização, o que leva o debate para um terreno passional e insensível à técnica. O mais recente debate cujas paixões suplantam os números envolve os radares nas rodovias federais. Em março, o presidente Jair Bolsonaro sustou a instalação de 8.015 novos radares eletrônicos nas BRs, para acabar com um alegado “enriquecimento de poucos em detrimento da paz do motorista”.

Ontem, a Justiça deu prazo até dia 23 para a União comprovar o total restabelecimento da fiscalização por meio de radares estáticos, móveis e portáteis. A batalha jurídica e verbal avança, enquanto, por sua vez, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) joga uma luz estatística. Segundo o órgão, os pardais contribuíram para a queda de 24,7% nas mortes nas rodovias federais entre 2010 e 2016, como parte do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade.

O número de mortes caiu, de 2010 para 2016, de 7.083 para 5.333 por ano. Os acidentes também foram reduzidos em 47%, passando de 191.161 para 95.965, de um ano ao outro. É sobre esses dados que a sociedade e os homens públicos devem se debruçar antes de definir qualquer mudança sobre tema tão complexo.