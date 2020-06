A edição de hoje traz reportagem especial sobre as consequências nefastas do racismo, ilustrando com números e depoimentos o crime que se perpetua há séculos como herança da escravidão.

O tema ganhou especial atenção depois da morte do norte-americano George Floyd, documentada em vídeo. Floyd morreu após ser detido e ficar oito minutos com o pescoço pressionado sob os joelhos de um policial. O debate traz à tona dados reveladores sobre a situação de Goiás, onde o número de homicídios de negros é quase 80% maior que o de brancos. A desigualdade social é outro aspecto marcante no Estado, bem como o crescimento das denúncias de injúrias raciais. A legislação já evoluiu, elevando a punição para os crimes de racismo, mas a discriminação persiste

de forma violenta, impregnada culturalmente e banalizada entre grupos da sociedade. A educação persistente, associada a uma lei eficiente, que seja exemplarmente cumprida, são os instrumentos acertados para combater a injustiça inaceitável que tira a vida e a dignidade de milhares de seres humanos. É uma tarefa de cada cidadão e de cada governo, rumo a uma sociedade mais pacífica, justa e fraterna.