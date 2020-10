Rumores de uma nova onda do novo coronavírus deixou as bolsas de valores pelo mundo, incluindo a brasileira, em ebulição. Em São Paulo, segundo reportagem nesta edição, a B3 caiu 4,25%, praticamente corroendo os ganhos de outubro. Contudo, em que pese a instabilidade no mercado financeiro, a economia real parece menos oscilante e segue, apesar dos solavancos, apostando numa retomada.

Sondagem da Confederação Nacional da Indústria divulgada ontem indica que empresários da construção civil no País continuam confiantes na retomada do setor, mas o otimismo agora está estável, após uma sequência de altas desde o mês de maio. O patamar ainda é inferior ao observado antes da pandemia.

Entre os fatores positivos para o segmento, sondagem da CNI aponta para a alta da utilização da capacidade instalada, o avanço no nível de atividade e o índice de evolução do emprego, que em setembro teve a maior alta em oito anos. Do lado oposto, cresceu a importância de problemas como escassez ou alto custo de matéria-prima.

É preciso, pois, assegurar as condições para que essa expectativa se reverta em realidade o quanto antes.