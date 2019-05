Quatro dos 18 detentos fugitivos da Unidade Prisional de Cristalina, a 280 quilômetros de Goiânia, foram recapturados. Mas as imagens dos presos pulando o portão e os muros do presídio, com a facilidade de quem deixa uma residência ao esquecer a chave, correm o Pais como símbolo desse episódio. Antes de provocar reações de forte potencial político-eleitoral, a fuga captada candidamente pelos vizinhos deve estimular a reflexão sobre o sistema como um todo. Até porque, em abril, 24 detentos conseguiram fugir do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

Trata-se de um problema complexo, para o qual soluções simplistas não devem ser consideradas. A superlotação combinada com o domínio das facções criminosas, que crescem no vácuo do Estado e cooptam presos e familiares, precisam ser enfrentadas. Se possível, de forma a tangenciar o teor meramente ideológico a que está reduzida toda discussão sobre segurança pública atualmente. Sem essa dimensão mais técnica, com alternativas alicerçadas em experiências positivas pelo mundo, ficaremos à mercê da discussão inócua. E o resultado dessa ação meramente verbal é o que se viu no vídeo captados nos muros de Cristalina.