Como tantos temas recorrentes no debate nacional, a questão dos presídios sofre contágio ideológico. A gestão negligente é tolerada por parte da população, na medida em que deteriora as condições dos apenados. Independentemente da leitura política que se faça, é ponto pacífico que um sistema penal instável traz prejuízos à sociedade como um todo - e não somente a quem está privado de liberdade.

A tentativa de fuga empreendida essa semana por 24 internos do na Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia, é um reflexo dessa situação. Nessa unidade, as celas com capacidade para seis detentos comportam, atualmente, 40. Ao todo, mais de 3.200 estão detidos na CPP que suporta, por lei, 800.

Não bastasse a equação matematicamente insustentável, a Associação dos Agentes e Servidores do Estado de Goiás faz alusão ao baixo efetivo. Quatorze estariam no complexo no momento da fuga.

A evasão de detentos acarreta riscos a todos os cidadãos, de forma que soa como negligência adicional o abandono de obras de novos presídios no Entorno do Distrito Federal que, segundo reportagem na edição de ontem, trariam mais 1 mil vagas no sistema goiano. É importante, pois, avaliar o contexto de uma perspectiva mais técnica e objetiva.