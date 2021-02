Dos 7,5 mil mortos pela Covid-19 em Goiás, 5,7 mil eram pacientes idosos. Vale dizer que, de cada quatro pessoas mortas pelo novo coronavírus no Estado, três tinham mais de 60 anos.

Tanto que, nos dias que antecederam a chegada das primeiras doses de vacina, técnicos da Secretaria de Estado da Saúde defendiam a vacinação de idosos para diminuir os óbitos e as internações, despressurizando o sistema de saúde. No entanto, Goiás acabou por se orientar pelas diretrizes do Ministério da Saúde, que ainda não enviou doses específicas para idosos fora de asilos.

A essa já prevista letargia no envio dos imunizantes, soma-se a pressão de setores de classe.

Enquanto veterinários, psicólogos e atendentes de farmácia se mobilizam pela inclusão entre os profissionais de saúde, não só os idosos, mas famílias inteiras se angustiam diante da incerteza sobre a data de imunização. Até porque, ao contrário das categorias profissionais, não há entidades e conselhos atuando formalmente em defesa dessa parcela da população.

Diante desse cenário, urge definir o que é linha de frente e imunizar quem, simplesmente por existir, está mais suscetível à letalidade da doença.