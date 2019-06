As dificuldades orçamentárias da União provocam impacto num setor onde o País se notabiliza mundialmente, de forma negativa. Oitava economia do planeta, o Brasil tem níveis de cobertura de água e esgoto aquém de nações como Iraque, Jordânia e Marrocos. Hoje, 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto e 35 milhões não são abastecidos com água potável, diz estudo da Miles Capital, com dados do Instituto Trata Brasil, da Unicef e da Organização Mundial da Saúde. E a situação incômoda tende a se manter.

Reportagem nesta edição dá conta de que a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), braço do Ministério da Saúde para investimentos em saneamento básico, cancelou 1,03 bilhão em 849 contratos firmados com órgãos gestores e prefeituras. Em Goiás, houve perda de R$ 56,10 milhões em convênios com municípios goianos, que estudam entrar na Justiça pela continuidade dos repasses.

A decisão pontual, forçada pelo caixa, segue uma tendência de governos anteriores. Lançado em 2013, o Plano Nacional de Saneamento previa cerca de R$ 20 bilhões por ano até 2033. Entretanto, a média de investimento oscila em R$ 13 bilhões. O que parece faltar ao Estado brasileiro é a dimensão da prioridade.