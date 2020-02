Anápolis deve acolher já a partir de sábado os brasileiros que serão resgatados da cidade chinesa de Wuhan, epicentro da epidemia de coronavírus. A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa depois que um comitê enviado pelo governo federal realizou vistoria no local e averiguou as instalações onde o grupo será alojado. As medidas são necessárias para agilizar o retorno dos brasileiros, trazendo-os de volta à sua terra natal - uma ação humanitária. Atualmente o grupo enfrenta condições difíceis em Wuhan, confinado em casa, com meios de transporte bloqueados. Acolhê-los com segurança é a obrigação dos goianos, na medida em que foram asseguradas boas condições para isolamento do grupo. Qualquer tentativa de rejeitá-lo trata-se de preconceito sem qualquer justificativa, da mesma forma como os próprios goianos já enfrentaram de forma dolorosa depois de ocorrido o acidente com o césio 137. Os repatriados não manifestam sinais de contaminação e estão dispostos a enfrentar a quarentena para garantir que não haja o mínimo risco de propagação do vírus. Espera-se que a lição do césio 137 tenha servido para proporcionar a Goiás mais empatia com a dor alheia.