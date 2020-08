Em meio à discussão sobre recursos para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), estudo baseado em dados do Ministério da Educação e da Secretaria do Tesouro Nacional entre 1.570 municípios mostra que 8 em cada 10 deles usam todo esse recurso para pagar professores e outros funcionários da Educação.

Em Goiás, levantamento do Tribunal de Contas dos Municípios revelado nessa edição revela uma realidade diferente, mas não menos preocupante.

Das 246 prefeituras goianas, 21 usaram o Fundeb somente para a remuneração de professores. Essa decisão encurta o potencial transformador do fundo, na medida em que 40% desse volume deveria custear ações de melhoria previstas na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. Não há irregularidade, mas o gasto feito no âmbito dos municípios demanda reflexão.

Para especialistas, o novo modelo do fundo aprovado no Congresso deve permitir que as redes de ensino aprimorem a infraestrutura das escolas, melhorem o salário dos professores e invistam em ações educacionais nas regiões mais pobres. Para tanto, porém, é preciso capacitar os gestores para incrementar a qualidade desse gasto, fundamental para os sonhos de qualquer nação.