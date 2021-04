Depois de meses de uma negligência que de certa forma repete o pouco caso dos tempos normais, o transporte público vai aos poucos entrando na agenda das autoridades de saúde. No sistema da região metropolitana, a adoção de escalas com privilégio de embarque aos profissionais de serviços essenciais contribuiu para aliviar

as aglomerações nos terminais. Até então, dada a ausência de qualquer iniciativa de contenção, o ônibus parecia território livre de infecção pelo vírus.

Ontem, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga deu sinais de buscar o que chamou de “protocolo sanitário” contra a Covid em transportes públicos. As ações ainda estão em fases embrionárias de planejamento, mas no caráter orientativo que marca a ação possível do governo federal sobre o sistema de transporte, já se vislumbra saída. Exemplo: uso de testes de antígenos, que são considerados mais rápidos em comparação ao PCR, modelo tido como padrão-ouro para a testagem. Isso permite já tirar de circulação às pessoas infectadas e que, sem esse recurso, estariam circulando.

Resta agora que tais medidas não sejam meras elucubrações e passem a tomar corpo, pelo bem de quem até gostaria mas não pode simplesmente parar.