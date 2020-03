Estudos feitos por profissionais renomados de instituto de pesquisa da Califórnia, que analisa séries históricas de dados climáticos, mostram que a temperatura no Cerrado aumentou dois graus Celsius desde a era pré-industrial. O aquecimento é apontado como uma das consequências da concentração de gases do efeito estufa, motivo de discussões acaloradas entre cientistas. Outros pesquisadores afirmam que o efeito mais perceptível do fenômeno é a mudança nos padrões climáticos, com prolongamento do período de estiagem e concentração das chuvas, que se tornam mais intensas e devastadoras. Goiás já viveu ambas experiências recentemente, como a seca drástica de 2017, que causou crise hídrica na Grande Goiânia e em cidades do interior, e com as tempestades que provocaram destruição em rodovias, barragens e áreas de risco. A situação se agrava ainda mais com a impermeabilização excessiva das cidades, a retirada de árvores e o crescimento descontrolado dos centros urbanos. O comportamento do cidadão, a fiscalização do poder público e um Plano Diretor baseado em critérios técnicos são, portanto, elementos fundamentais para assegurar que as cidades não se tornem um ambiente insustentável.