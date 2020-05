No Dia do Trabalho, celebrado ontem, O POPULAR homenageou trabalhadores que, embora essenciais, normalmente são discriminados e se tornam invisíveis na sociedade. São os servidores que cuidam da limpeza da cidade e dos hospitais, funções indispensáveis, especialmente em épocas de crise sanitária como a que vivemos agora. Também no Dia do Trabalho, simultaneamente às homenagens, foi publicada reportagem que revela uma informação preocupante para as categorias essenciais, que estão nas ruas trabalhando para o combate à pandemia: o elevado número de casos suspeitos de Covid entre a equipe do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). São mais de 130 funcionários afastados na principal unidade de emergência de Goiás, o que afetou o atendimento e obrigou à contratação de servidores substitutos. A informação comprova a necessidade de cuidados redobrados para garantir a segurança dos trabalhadores, resguardando sua saúde e a dos pacientes. É fundamental que um rígido protocolo seja perseguido obsessivamente pelas empresas em funcionamento. A vida agradece.