Há meses, um certo otimismo acompanha toda tentativa de se projetar o desempenho do agronegócio para o próximo ano. Em agosto, projeção divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) antevia um crescimento de 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do setor agropecuário em 2021. As lavouras responderiam por alta de 3,2%, e a pecuária, de 5%.

Segundo a entidade, o desempenho deve ser impulsionado por uma recuperação da pecuária, segmento com previsão de crescimento consistente no PIB em 2021, ante recuo de 2,8% em 2020. O agronegócio aliviou os impactos da pandemia, assegurando níveis consistentes de produção e exportação, especialmente diante da grande demanda externa e da desvalorização do real frente ao dólar.

Contudo, reportagem na edição de ontem mostra que esse resultado não virá ao natural.

Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faeg), será preciso rigor na gestão para equilibrar preços dos produtos e os custos de produção no próximo ano, quando ambos seguirão em alta.

Com esse horizonte em vista e fundamentos sólidos na condução dos processos, o agronegócio goiano se habilita a continuar contribuindo de forma relevante para o crescimento nacional.