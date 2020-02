O trabalho de um parlamentar vai além de presença em sessões e comissões. Parte da atuação se dá junto à população, tanto na publicidade do mandato como na coleta de anseios locais. Há ainda a necessidade de dedicação aos estudos que, num cenário ideal, deveriam preceder a votação das leis. Contudo, o excesso de dias de recesso se desvirtua na medida em que muitos deputados encaram o período como férias. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, os congressistas acessam um total de 55 dias de férias por ano - quase o dobro dos 30 dias de um trabalhador comum.

Na Assembleia de Goiás, segundo reportagem na edição de ontem, o presidente da Casa, Lissauer Vieira, trabalha com a possibilidade de alterar o calendário do legislativo goiano, alinhando-o ao do Congresso Nacional.

Na mesma reportagem, porém, fica aberta a possibilidade de se flexibilizar o calendário do segundo semestre, em razão das eleições.

Não se trata aqui de cair no discurso fácil, que alija o Parlamento de sua matéria-prima, que é a política. O que fica posto é que, em vez do número de sessões, uma meta de projetos apreciados talvez seja uma forma mais eficaz

e menos moralista de não subordinar as urgências da sociedade às dos deputados.