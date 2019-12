Nos últimos três meses, um coquetel de fatores contribuiu para que a indústria exibisse sinais de recuperação mais robustos.

Trata-se de crescimento influenciado pela demanda doméstica e por uma ainda discreta mas não menos importante melhora do mercado de trabalho. A isso, alia-se a maior concessão de crédito, a liberação do FGTS e a inflação - embora essa, nos últimos dias, pressionada pela carne, ensaie uma aceleração.

É um cenário ainda incapaz de recuperar as perdas decorridas da crise, mas indica uma mudança de vetor, com Goiás à frente em termos de desempenho. Reportagem na edição de ontem indica que as fábricas goianas bateram recorde em outubro, com produção 4% superior à de setembro - o melhor resultado do período na série histórica -, e 11,2% mais que no mesmo período de 2018.

O Estado se posicionou bem também pela diversificação de seu parque. Segundo a Pesquisa Industrial Mensal Produção Física, do IBGE, automóveis, biocombustíveis, como etanol e biodiesel, e medicamentos puxaram a alta, assim como no restante do Brasil.

Por ora, é preciso manter o ambiente de negócios, controlando a inflação, para que essa tendência se consolide como uma realidade para 2020.