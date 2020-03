Num tempo em que a opinião superficial se contrapõe sem escrúpulo aos fatos e aos dados coletados mediante rigorosos métodos científicos, criando um ambiente nocivo de desinformação, é preciso que a sociedade se atente para não se submeter à mesma dinâmica no caso do avanço do novo coronavírus pelo mundo.

Com a baixa letalidade da doença, há uma certa tendência em encarar as medidas preventivas como exagero ou histeria. Afinal, por que tanto cuidado diante de uma “simples gripe”?

Ocorre que, além de desencadear uma enfermidade ainda desconhecida, o Covid-19 tem capacidade de contágio galopante. Portanto, quando situações mais drásticas são recomendadas, como suspensão de aulas, aglomerações e até o autoisolamento, não se trata de fugir da morte. É apenas um esforço, ora vital, de evitar que todos fiquem doentes ao mesmo tempo, colapsando o sistema de saúde.

O colunista David von Drehle foi didático em artigo no Washington Post: “Uma doença não precisa ser a pior de todos os tempos para produzir o pior cenário de todos os tempos. Basta impor ônus adicionais superiores à capacidade

dos recursos de saúde”.

É hora, pois, de lavar as mãos - literalmente - e ser fiel às recomendações das autoridades.