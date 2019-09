As unidades de conservação têm um papel fundamental na proteção de espécies de plantas e animais, na regulação do clima e no abastecimento dos mananciais de água. Localizado nas imediações do Reservatório João Leite, por onde passa a estratégia de abastecimento da maior concentração urbana do Estado pelos próximos 40 anos, o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco se mostra fundamental. Porém, a despeito da relevância, sucumbe ano a ano à ação das queimadas.

Uma elementar pesquisa pelos mecanismos de busca da internet revela a agonia anual do parque, que sofre de queimadas de forma cíclica e regular. No mais recente episódio, enfrentado desde sábado, cerca de 80 bombeiros foram deslocados para o combate às chamas, cujo trabalho foi dificultado sobremaneira pela ventania e pelo

tempo seco.

Embora seja comovente o esforços dos brigadistas e o poder público não possa ser responsabilizado integralmente por uma fenômeno desencadeado pela ação humana, a repetição das queimadas no Parque Altamiro reclama diferentes abordagens.

É preciso de forma urgente se discutir a prevenção, de modo a evitar o castigo anual ao qual esta vital unidade de conservação é submetida, ano a ano.