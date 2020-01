A cada incêndio de grande proporção, como o registrado sábado no Centro Comercial Cirilo Alves, no Setor Campinas, em Goiânia, ressurge com força o questionamento sobre o trabalho de prevenção. Diante dos prejuízos patrimoniais e em alguns casos mais graves até da perda de vidas humanas, cria-se um cenário de insegurança, porque não é possível ao cidadão se sentir protegido só pelo fato de o estabelecimento estar aberto.

Casos recentes, como o afastamento de altos oficiais do Corpo de Bombeiros por suspeita de fraudes em certificados, ampliam a sensação de desamparo de quem circula em centros comerciais movimentados.

Em que pese as queixas dos empreendedores sobre o excesso de burocracia na abertura de novos negócios, é importante que a prevenção de incêndios e desastres seja uma das condições básicas para a liberação de edificações de comércio e serviços, empresas, igrejas e quaisquer outros espaços de reunião de público.

É a união do rigor da fiscalização do poder público com a responsabilidade da iniciativa privada que dará um ambiente seguro como suporte aos negócios.