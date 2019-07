Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás revelam números alarmantes sobre violência sexual, aponta reportagem publicada na edição de ontem.

Nos últimos dois anos, foram registrados 7.184 casos de estupro no Estado, a grande maioria deles (75%) contra vulneráveis, ou seja, pessoas sem capacidade de se defender, o que inclui crianças e deficientes. Mais grave ainda é que um índice considerável desses crimes é cometido dentro da residência da vítima, muitas vezes envolvendo pais, padrastos ou outros familiares.

Mais de 66% dos estupros de vulneráveis ocorreram dentro de casa. A estatística transforma em números uma realidade aterradora, capaz de deixar traumas profundos na vítima, e precisa ser utilizada para a elaboração de políticas públicas, educacionais, sociais e de saúde adequadas.

Não por acaso, o município de Cavalcante, que frequentemente aparece entre os piores no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), é a cidade com maior número de casos registrados.

Trata-se de evidência clara da importância da educação, da oportunidade de emprego e igualdade de renda, além obviamente da punição nos rigores da lei, para prevenir a violência nas suas mais diversas e perversas modalidades.