Caderno especial nesta edição mostra as dúvidas que o ano de 2019 projeta para o futuro nas áreas da política, economia, no cenário internacional, na cultura, no esporte e no desenvolvimento urbano. Trata-se de uma proposta de reflexão sobre alguns dos principais temas do ano e seus possíveis desdobramentos e repercussões. O embate entre governo estadual e a empresa Enel, e as consequências das falhas do serviço de energia elétrica para o consumidor, foram assuntos amplamente discutidos ao longo de 2019, e com efeitos inevitáveis no futuro. Na política, a movimentação foi intensa em diversas áreas, entre elas as articulações para as eleições municipais de 2020 que, por sua vez, ajudarão a desenhar a cena do embate ao governo estadual em 2022. As obras que se espalham pela cidade e a protelação na votação do Plano Diretor, que atualizará as normas de crescimento da capital, estão entre os temas de urbanismo que mais ocuparam o noticiário e que também terão reflexos importantes na próxima década. A reflexão mostra a importância do planejamento e de medidas sensatas para que as decisões tomadas no presente permitam a construção de um futuro melhor.