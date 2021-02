Por repetidas vezes, nesse mesmo espaço, um entendimento consolidado no meio acadêmico voltado ao estudo do transporte coletivo foi destacado. Uma mudança consistente no setor passa pela atenção a três pilares: infraestrutura, financiamento e gestão. Se o enfrentamento dessas três frentes se der sem sincronia, pouco se avançará além da discussão do reajuste da tarifa, legitimado pelo contrato, mas imerecido segundo a percepção do usuário. Não surge um ambiente capaz de sustentar serviço tão essencial sobre bases mais sólidas.

Diante disso, é preocupante que somente Goiânia tenha se manifestado oficialmente sobre o Plano Emergencial para o transporte coletivo da rede metropolitana. O prazo para manifestação sobre a proposta do governo do Estado se encerraria sexta.

Além da capital, outros 16 municípios precisariam se posicionar. Trata-se de uma questão pontual, que diz respeito aos prejuízos derivados da pandemia e ainda pode ser politicamente contornada.

Mas essa postergação de tema tão relevante mostra que é preciso encarar desde já o tripé infraestrutura, financiamento e gestão, sem o qual o transporte

só vai patinar: com o perdão do trocadilho.