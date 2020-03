Na newsletter enviada ontem a assinantes do POPULAR, o destaque ficou por conta de um movimento no seio do Ministério da Saúde, pelo não afrouxamento das medidas de contenção sanitária diante da pandemia de coronavírus. As propostas do grupo contrariam a perspectiva do Palácio do Planalto, pela retomada gradativa da atividade econômica em nome da manutenção dos empregos.

Técnicos da pasta fizeram um documento de recomendações para os gestores do SUS de todo território nacional, projetando, a partir de 6 de abril, o fechamento de escolas e universidades, distanciamento social no ambiente de trabalho e proibição de eventos com aglomeração, como jogos de futebol. Medidas mais restritivas seriam adotadas em abril, maio e junho. Há inclusive previsão de contratação de trabalhadores informais como promotores de saúde durante a resposta à Covid-19.

Independentemente do que vier a ser sacramentado, é fundamental que o eixo técnico predomine nas decisões governamentais, sem pressões de ordem política e com margem para revisão do rigor, se a situação assim o permitir.