Sete em cada 10 quilômetros de estradas sob jurisdição do Estado estão sem manutenção. O resultado pode ser visto na capa e em reportagem nessa edição: há casos em que o asfalto, de tão deteriorado, ficou reduzido a vestígios, como na GO-330, entre Pires do Rio e Ipameri. Sem contrato de preservação, reparos são feitos com cascalhos e outros paliativos, distante do que manda a boa técnica. São ao todo 15,59 mil quilômetros submetidos a essa instabilidade burocrática, por assim dizer.

Não bastasse, o serviço de poda também foi impacto, prejudicando a visibilidade com a vegetação que cresce sem controle às margens da rodovia. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) reafirma a convicção na estratégia de terceirização do serviço de manutenção das GOs, e promete concluir as licitações nas 27 regionais ainda em 2019.

Até lá, será no mínimo um semestre de uma precariedade que desafia a atenção do motorista e corrói os ganhos de quem transporta a riqueza gerada pelo Estado. É fundamental, pois, que a Goinfra detecte em tempo as urgências que fatalmente surgirão, enquanto estrutura uma processo de conservação que não sofra solução de continuidade, como nesse caso.