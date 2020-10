O que vem se observando ao longo das eleições, com ápice em 2018, foi uma exaustão da sociedade com a questão da corrupção. Naquele pleito, venceu quem conseguiu se dissociar da política - mesmo que, do ponto de vista factual, longe do mero discurso,

isso não fosse possível sustentar.

Se em outras ocasiões as pessoas foram às urnas com esperança, nessa em específico somou-se o desejo de ruptura e de cansaço com as práticas dos partidos tradicionais. A própria visibilidade da operação Lava Jato contribuiu para essa busca por um processo político mais limpo, sem as práticas ilegais naturalizadas por quem estava no poder.

Parte desse caldo entorna justamente na campanha através do financiamento dos candidatos.

Agora, quando finda o prazo para a primeira prestação de contas junto à Justiça Eleitoral, convém observar como os partidos estão atendendo essa demanda.

Essa etapa talvez seja a mais importante dentro de uma campanha, uma vez que é quando se afere a legitimidade e legalidade dos recursos para o custeio dos atos de propaganda eleitoral e administração da campanha.

Surgem indícios de Caixa 2, a raiz principal dessa chaga. Estar atento, inclusive a maquiagens, é o caminho de combate à corrupção.