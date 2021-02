Nos momentos de crise social, é natural que a cobrança sobre inquilinos do poder seja mais contundente. É no seio deles que se articulam as soluções com impacto na vida de todos. Nesta pandemia, governantes e lideranças da iniciativa privada estão sob constante vigilância. É preciso resistir à tentação de ganhos pontuais, sejam eleitorais, sejam econômicos, que impliquem em prejuízo do interesse coletivo estabelecido dentro das regras democráticas. Nunca a grandeza de espírito foi tão vital como nesses tempos.

Em que pese essa circunstância, de nada adianta a mais lúcida

das lideranças sem compartilhamento de responsabilidades com a população. Quando há um afrouxamento do respeito mútuo, não há governo capaz de, sozinho, ofertar a segurança sanitária.

Reportagem nessa edição mostra situação onde a própria população abusa da negligência, sem respeitar protocolos sanitários que protegem a todos. Não é razoável duvidar da generosidade do brasileiro, sempre disposto a proteger uns aos outros quando o Estado se omite.

Porém, sem um pacto de cuidado recíproco na sociedade, fracassaremos no combate ao vírus - independentemente das qualidades sempre oscilantes de quem governa.