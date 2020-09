Desde que a pandemia se instalou no mundo, 1,5 bilhão de alunos ficaram fora da escola em mais de 160 países. Além do evidente impacto no rendimento acadêmico, tal situação em nações em desenvolvimento traz um efeito social adicional. Reportagem nessa edição tenta dimensionar essas consequências, imediatas e com reflexos nefastos no futuro.

Segundo o “Relatório de Status Global na Prevenção de Violência Contra Crianças”, as medidas de isolamento social restringiram as fontes de auxílio que as famílias e as crianças podiam recorrer antes. Lockdowns, fechamento de escolas e movimentos de restrição deixaram muitas crianças presas com seus abusadores, sem o espaço seguro que a escola costumava oferecer, acionando os mecanismos de defesa do Estado.

Não se trata de um fenômeno brasileiro. Notando esta tendência, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) chegou a publicar em maio um manual com recomendações de como proteger os pequenos em lares conturbados.

É preciso, pois, que a sociedade preste atenção a esse perigo a que estão expostos todos os menores, independentemente de classes sociais. O texto dessa edição é, a rigor, um chamamento a esse olhar cuidadoso.