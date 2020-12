Veio pelas mãos do editor do Giro, Caio Henrique Salgado, uma notícia digna de máxima atenção pela sociedade goianiense. Quatro suplentes de vereador eleitos dia 15 impetraram ação para garantir a abertura de mais quatro cadeiras na legislatura que se inicia em janeiro - sobre as quais eles próprios sentariam.

Há um verniz constitucional por trás do pedido: com 1,53 milhão de habitantes, a capital se habilita para abrigar até 39 vereadores.

Pelas regras em vigor quando da eleição, não custa lembrar, foram 35 vagas legislativas disputadas. No seio da Casa, já se fala em desengavetar projeto de alteração da Lei Orgânica, já aprovada em primeira votação, ampliando as cadeiras.

O que está posto nem é o aumento do custo para o contribuinte, visto que os repasses ao Legislativo se dão em porcentuais fixos sobre a receita tributária dos municípios, independentemente do número de vereadores.

Cabe porém questionar as motivações e o momento para tal mudança. Se há suspeita de a capital estar sub-representada na sua complexidade de metrópole, que se altere o jogo antes, segundo os interesses da sociedade - e não para reparar o insucesso eleitoral de quatro cidadãos.

Seria imoral mudar a regra depois do jogo inteiramente jogado.