So a romanticamente ingênuo imaginar qualquer ação humana desprovida de política.

As relações de poder estão implícitas nas mais comezinhas e ordinárias rotinas, mesmo aquelas absorvidas pelo automatismo dos dias e da tradição.

A política é uma condição inarredável da vida em sociedade.

Reconhecido isso, também é forçoso tentar neutralizar a força desse componente, para que as decisões de impacto coletivo possam oferecer o máximo de justiça possível, sem ganhos sectários alicerçados no prejuízo do todo.

A pandemia, com sua diuturna exigência de sacrifícios, tem desnudado o caráter implícito da política.

Ali, o poder se exerce de forma calorosamente ostensiva.

Não vem ao caso nesse espaço questionar casos pontuais, até porque sobre os ombros da maioria não paira o peso de tomar decisões abrangentes em meio a uma das maiores crises sanitárias da história da humanidade. Mas, desses detentores do poder transitório, nos cabe exigir transparência sobre os critérios de cada regra à qual deveremos, como cidadãos, nos submeter. Só assim poderemos avaliar o quanto de política há em cada medida - e reagir se houver omissão dos poderosos na defesa do interesse social.