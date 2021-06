Um dos aspectos mais observáveis das disfunções do capitalismo brasileiro é o número de trabalhadores informais. A pandemia trouxe a exata dimensão do problema: 40 milhões de pessoas invisíveis precisaram recorrer às primeiras medidas de socorro social. São brasileiros que compõem a força de trabalho sem vínculo com empresas formais ou acesso a redes de seguridade social.

Trata-se de uma população que vinha crescendo como herança da recessão que durou até 2016. Mas uma particularidade da crise causada pela Covid-19 foi que o setor informal sofreu mais que o formal, em razão das medidas de isolamento.

Com o relaxamento das regras, porém, a tendência é de retomada mais rápida. Reportagem nessa edição mostra a proliferação de ambulantes de cafés, identificados em pelo menos cinco bairros da capital. “O pré-pandemia nos dá uma boa pista do futuro. A retomada da crise de 2016 se deu pela informalidade e as condições agora serão parecidas”, disse à Revista Veja o economista Fernando Veloso, do FGV/IBRE.

Mas essa constatação não pode jamais romantizar a precarização do trabalho. É preciso que o Brasil avance em educação e em oportunidades, com trabalhos mais estáveis e seguros. Só assim haverá mais justiça social.