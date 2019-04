Estimativas da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) dão conta de que o setor vai experimentar um crescimento acumulado de 13% do mercado de moda no Brasil até 2021. Se mantida a média projetada de 3,1% ao ano, pode haver recorde de produção, de 6,68 bilhões de peças. Para o varejo, a entidade prevê expansão de 3,5% no volume de vendas no mercado interno em 2019 e a demanda deve superar a oferta já a partir do próximo ano.

Diante desse viés de alta, ganha ainda mais relevância reportagem dessa edição sobre a abrangência cada vez mais nacional do polo atacadista da região da 44, em Goiânia. A cadeia produtiva lá estabelecida soube se valer de vantagens competitivas, como a localização geográfica do Estado, para atrair consumidores do Norte e Nordeste, antes cativos do mercado de São Paulo. Também houve a atração de empresários de outros Estados, que adquiriram pontos comerciais na região, ampliando o leque de produtos.

Goiás mostra, nesse processo, capacidade de se estruturar para aproveitar bons ciclos econômicos, com reflexos sociais diretos. Afinal, com aumento da produção e das vendas, o setor têxtil e de vestuário deve criar 20 mil postos de trabalho até dezembro.