Embora os locais tenham sido exaustivamente discutidos em reuniões diárias entre o Paço e a Associação dos Feirantes da Feira Hippie, houve contratempos na montagem das barracas ontem, primeiro dia de operação desde a transferência para a área provisória durante as obras na Praça do Trabalhador.

Trata-se de fato de uma movimentação que exige enorme articulação, de modo que eventuais hesitações sobre posicionamento até pudessem ser admitidas nesse primeiro momento.

O que restou de grave, no entanto, é a suspeita de que feirantes clandestinos tenham aproveitado a transição para se infiltrar na feira hippie, mesmo sem ponto oficial. Além de colocar por terra o trabalho de semanas dos órgãos responsáveis pelo espaço, a suspeita abre precedente para mais precariedade no comércio da região. A informalidade, não custa lembrar, se constitui no maior ponto de tensão nos arredores da Rua 44.

Seria de bom tom que o poder público aproveitasse a oportunidade para se fazer mais presente, disciplinando a dinâmica no maior polo de comércio popular de Goiânia. Só assim, todos que de lá extraem seu sustento terão a estabilidade necessária para seguir processando.