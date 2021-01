Ao longo do dia de ontem, figurou como principal notícia dos portais de jornalismo o alerta do governo de São Paulo sobre a compra de doses extras da vacina do Butantan pela União - que ainda não manifestou interesse na compra. Na ocasião, o Palácio dos Bandeirantes chegou a aventar a exportação das

54 milhões de doses, caso o silêncio em torno desse volume extra de imunizantes se mantenha em Brasília.

Trata-se, claramente, de mais um episódio cujo pano de fundo é o apetite pela cadeira presidencial em 2022. Há meses, os brasileiros convivem com a troca de ameaças e chantagem de cunho meramente eleitoral.

A tensão se acentua quando a omissão irresponsável de um alimenta o oportunismo de quem, dotado de um mínimo de lucidez, respeitou a ciência.

No meio desse fogo cruzado de pretensões palacianas, resta uma população aturdida. Há escassez de vacinas no mundo. Ontem mesmo, a Espanha resolveu poupar os imunizantes para a segunda dose dos profissionais de saúde, deixando de ampliar o contingente populacional imunizado sem garantias de fornecimento. Passou da hora de nossos líderes esquecerem as urnas para lidar objetivamente com problemas que assaltam até nações menores e mais ricas.