No momento em que Goiás ensaia a estabilização dos casos, ainda que num patamar alto, fica mais relevante a função fiscalizatória do poder público no sentido de assegurar as medidas sanitárias capazes de conciliar saúde da população e retomada econômica.

Ontem, agentes da Central de Fiscalização da Covid-19 em Goiânia percorreram bares, restaurantes e a feira livre do Setor Cidade Jardim para verificar o cumprimento das medidas concebidas para resguardar a integridade física de trabalhadores e frequentadores.

Na terça-feira, durante trabalho em hotéis e galerias da região da 44, cinco estabelecimentos receberam uma intimação para corrigir irregularidades. Além disso, uma galeria foi autuada por não medir a temperatura dos clientes antes da entrada. A pandemia do novo coronavírus e as diferentes normas sobre os cuidados sanitários exigiram medidas rápidas por parte dos órgãos de vigilância sanitária, comprovando a importância dos cuidados e da prevenção.

Portanto, a única forma de assegurar o interesse coletivo é justamente incrementando o poder de fiscalização, sem o qual a sociedade corre risco de interrupções na flexibilização e, muito mais grave, de perder ainda mais vidas.