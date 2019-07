O POPULAR inicia hoje, em parceria com a CBN Goiânia, uma série de entrevistas e reportagens dentro do projeto Plano Diretor para Todos. A iniciativa pretende levar à população de Goiânia informações relevantes sobre a proposta que disciplina o crescimento da capital e que promete ter grande impacto na cidade nos próximos dez anos.

A atualização do Plano Diretor foi entregue neste mês pela Prefeitura à Câmara de Goiânia e começa a ser debatida entre os vereadores com o fim do recesso parlamentar. Trata-se de um projeto de enorme interesse de toda a população, na medida em que interfere diretamente em sua qualidade de vida, no adensamento urbano, trânsito, condições de moradia e até mesmo no microclima. No entanto, sua apresentação técnica acaba afastando o público leigo das discussões, fazendo com que muitas vezes os cidadãos sejam surpreendidos por decisões que afetam sua vida.

Há inúmeros pontos relevantes no projeto, como a criação de polos econômicos, a liberação de gabaritos para verticalização em vias, a desaceleração do crescimento em alguns bairros, entre outros aspectos. O projeto Plano Diretor para Todos quer ampliar a participação nesse debate e contribuir para uma cidade organizada e viável.