Cercado de polêmicas, atrasos, denúncias de falta de transparência, emendas após emendas, o Plano Diretor se arrasta com novos capítulos nas últimas semanas. Reportagem na edição de ontem mostra que o grupo de trabalho, formado por vereadores e representantes do mercado imobiliário, preparou relatório final sugerindo 127 mudanças no projeto enviado à Câmara. Outra matéria, no jornal de hoje, detalha uma dessas alterações, diretamente ligada a uma das mais controversas questões do projeto inicial: a expansão urbana. Se por um lado a expansão não é prevista oficialmente, o relatório cria outro mecanismo, a Outorga Onerosa de Alteração de Uso, que permite ao proprietário de área na macrozona rural transferir o lote para a macrozona urbana, diante de pagamento pecuniário e desde que sejam atendidos os critérios de expansão. Resta ainda muito a esclarecer, no entanto, sobre quais são tais “critérios de expansão”. O Ministério Público aponta que não foram apresentados ainda mapas dos anexos, que mostram como será o zoneamento de Goiânia. Trata-se de um tema de extrema relevância e que, embora técnico, deve ser levado ao conhecimento da população, para que as mudanças ajudem a cidade e não se voltem a interesses particulares.