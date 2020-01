Pesquisa sobre a arborização urbana, realizada para tese de doutorado de professor do Instituto Federal de Goiás (IFG), revela informações importantes, que podem subsidiar ações de fiscalização e de planejamento urbano. O estudo mostra a frequência e velocidade de retirada de árvores em áreas comerciais, com números impactantes.

O Setor Marista, por exemplo, perdeu 29 árvores por ano, entre 1962 e 2016, enquanto o Centro ficou sem 11 exemplares por ano, no mesmo intervalo de tempo. A conclusão é de que o aumento do comércio é diretamente proporcional ao decréscimo da arborização.

Tal fenômeno pode ser explicado pelo interesse dos estabelecimentos em ganhar mais visibilidade para atrair clientes. O comportamento, que aparentemente favorece o lucro, prejudica toda a comunidade, na medida em que reduz as áreas permeáveis, o sombreamento e a umidade do ar.

As consequências acabam sendo sentidas no aumento de temperatura e também do risco de inundações, já que são reduzidas as possibilidades de infiltração da água da chuva. Em tempos de eventos extremos, como as precipitações intensas do fim de semana, o problema merece atenção urgente.