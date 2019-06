Embora a Prefeitura de Goiânia exiba um fôlego de caixa dissonante da realidade geral dos poderes públicos, a falta de investimentos em infraestrutura ainda dificulta a reabilitação

de espaços urbanos obsoletos e degradados. Isso valoriza a parceria com a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB/Sescoop) que, segundo reportagem na edição de ontem, vai permitir melhorias no Jardim Botânico Amália Hermano Teixeira.

O espaço, exuberante

em verde, sofre com a ausência de manutenção de seus equipamentos, com notório prejuízo ao deck e ao anfiteatro, ambos interditados devido às péssimas condições da estrutura em madeira.

A obra, que consumiria R$ 150 mil em recursos públicos, será desenvolvida por

R$ 70 mil, graças ao envolvimento de

12 cooperativas.

Num momento em que o mundo busca qualificar as cidades em favor do meio ambiente e da saúde da população, projetos de transformação urbana desempenham um papel importante. Diferentes intervenções nas cidades alteram cenários, com impacto em questões sociais, e até reativam a economia local. É

salutar que, na capital, os

setores público e privado compreendam essa realidade, aliando-se.