Com o projeto que modifica o Código Tributário em tramitação na Câmara de Goiânia, já aprovado em primeira votação, é urgente que as informações sobre aspectos que influenciam diretamente a vida da população sejam as mais transparentes possíveis. É o caso, por exemplo, do novo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Reportagem nesta edição revela que as mudanças não estão devidamente esclarecidas e podem resultar em resultados inesperados para o contribuinte, quando o projeto já estiver aprovado e em vigor. Um dos aspectos que pode provocar surpresas é a nova fórmula de cálculo prevista, com base no indicador da construção civil, o Custo Unitário Básico da Construção (CUB), que sobe acima da inflação. Há ainda multa para quem não atualiza dados dos imóveis e deflatores que podem sofrer alterações. Como a Prefeitura alega que não há como fazer simulações de cálculos, a população não tem noção de quanto terá de desembolsar no ano que vem. A transparência é um requisito indispensável das administrações públicas e cabe a todos nós fiscalizar e exigir seu cumprimento. Com discussões fundamentais para a cidade em curso, como o Código Tributário e a atualização do Plano Diretor, ela se torna ainda mais indispensável.